Циципас о том, что забил слева по линии мимо сетки в матче со Шварцманом: «В самую последнюю миллисекунду решил: забудь сетку, она нам не нужна»

прокомментировал разгромную победу над . В третьем круге «Ролан Гаррос» он выиграл 6:2, 6:2, 6:3.

«Совсем непростой матч. Да, три сета, но пока что самый сложный матч – в плане сосредоточенности в каждом розыгрыше. Диего боролся и ничего не отдавал мне просто так. Это было самой сильной стороной его игры, которую мне нужно было нейтрализовать.

И сегодня я научился терпению.

Это был хороший матч, но у меня проскакивали совершенно неожиданные невынужденные ошибки. Впервые с таким столкнулся. Но я доволен тем, что отлично боролся и болельщики были на моей стороне».

Также Циципас прокомментировал то, что в третьем сете забил бэкхенд по линии мимо сетки.

«Мы никогда такое не тренируем.

Я в самую последнюю миллисекунду решил: забудь сетку, она нам не нужна. Я был за пределами корта, увидел пространство, в которое можно пробить – и попал.

Очень приятное ощущение. По-моему, я никогда так не забивал – может, только на тренировках. Ощущения невероятные – как от чистого бейсбольного удара, хоумрана».

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