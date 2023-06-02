Рублев второй раз проиграл матч, в котором повесил баранку

Теги Ролан Гаррос ATP Диего Шварцман Андрей Рублев Лоренцо Сонего Теннис

Андрей Рублев в третьем круге «Ролан Гаррос» проиграл Лоренцо Сонего – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.

Россиянин второй раз в карьере уступил в профессиональном матче, в котором повесил баранку. Первый был на «Ролан Гаррос»-2017 против Диего Шварцмана, где он взял первый сет со счетом 6:0, но проиграл 7:9 в пятом.

Еще 19 матчей с баранкой Рублев выиграл.

Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»

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5 комментариев

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EminenceGrise
Как бы банально это не звучало, но причина такого поражения только в психологии.
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Verdo
тактика, Сонго сделал вид, что фсё, а Андрей воробей повелся
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Scratch_wzp
По интервью Андрея сразу не понравился его настрой на турнир.
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Петр Лекомцев
Ответ EminenceGrise
Как бы банально это не звучало, но причина такого поражения только в психологии.
Мне показалось, что он старался особенно выиграть. Как получится, так получится.
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Vale1
Ответ EminenceGrise
Как бы банально это не звучало, но причина такого поражения только в психологии.
Не смотрел внимательно, к сожалению: одновременно шли еще несколько матчей с участием наших. По физике не просел нисколько, как, например, Аслан?
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