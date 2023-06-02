Рублев второй раз проиграл матч, в котором повесил баранку

Андрей Рублев в третьем круге «Ролан Гаррос» проиграл – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.

Россиянин второй раз в карьере уступил в профессиональном матче, в котором повесил баранку. Первый был на «Ролан Гаррос»-2017 против , где он взял первый сет со счетом 6:0, но проиграл 7:9 в пятом.

Еще 19 матчей с баранкой Рублев выиграл.

Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»

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