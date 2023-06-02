Рублев о том, что упустил 2:0 по сетам против Сонего: «Я играл так, что заслужил поражение»
Андрей Рублев прокомментировал поражение от Лоренцо Сонего на «Ролан Гаррос».
В третьем круге он упустил преимущество 2:0 по сетам – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.
«Тут особо ничего и не скажешь. Я играл так, что заслужил поражение. Но я думаю, что сейчас быстрее оправлюсь.
Единственный плюс – у меня будет 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к траве. Мне нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. После Монте-Карло я играл без остановки, времени было мало. Было только одна или две недели хороших тренировок.
Сейчас мой уровень игры недостаточно хороший. Для меня важнее всего его повысить.
Сейчас у меня очень много мыслей. В четвертом сете мы были равны, все решили несколько очков. В пятом он играл очень хорошо, пробивал в полную силу. Но у меня все равно были возможности».
Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»
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