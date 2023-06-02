Лоренцо Сонего: «Работаю над новой песней. Думаю, в июле она выйдет»

рассказал, что готовит выпуск новой песни. Сегодня он ушел с 0:2 по сетам против Андрея Рублева и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».

– Я работаю над новой песней. Думаю, в июле она выйдет. Посмотрим, будет ли она лучше первой. Не знаю. Возможно.

– Можете что-нибудь про нее рассказать? Там будет другой вайб?

– Это сюрприз (улыбается).

Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»

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