Лоренцо Сонего: «Работаю над новой песней. Думаю, в июле она выйдет»
Лоренцо Сонего рассказал, что готовит выпуск новой песни. Сегодня он ушел с 0:2 по сетам против Андрея Рублева и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».
– Я работаю над новой песней. Думаю, в июле она выйдет. Посмотрим, будет ли она лучше первой. Не знаю. Возможно.
– Можете что-нибудь про нее рассказать? Там будет другой вайб?
– Это сюрприз (улыбается).
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