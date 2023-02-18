Песня Сонего набрала миллион прослушиваний на Spotify

Трек Лоренцо Сонего и итальянского рэпера AlterEdo Un Solo Secondo («Всего одна секунда») набрал миллион прослушиваний на стриминговой платформе Spotify.

«Когда мы были моложе, мы написали несколько песен вместе, это было нашим хобби. А потом мы просто хотели сделать что-то приятное для себя, насладиться летом и моментом в целом и просто отвлечься, чтобы не всегда концентрироваться только на теннисе», – рассказал Сонего.

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