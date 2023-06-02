Мертенс о том, кто будет фаворитом в матче с Павлюченковой: «Я не знаю. Может быть, болельщики вам скажут»

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Элиза Мертенс Теннис

Элиза Мертенс прокомментировала 1/8 финала против Анастасии Павлюченковой.

В третьем круге она разгромила третью ракетку мира Джессику Пегулу – 6:1, 6:3.

– Конечно, будет тяжелый матч, но я сосредоточусь на себе. Я пересмотрю сегодняшний матч и сосредоточусь на своей игре. Надеюсь, у меня будут наилучшие шансы.

– Кто будет фаворитом?

– Я не знаю. Может быть, болельщики вам скажут, но я не знаю.

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