Мертенс о том, кто будет фаворитом в матче с Павлюченковой: «Я не знаю. Может быть, болельщики вам скажут»
Элиза Мертенс прокомментировала 1/8 финала против Анастасии Павлюченковой.
В третьем круге она разгромила третью ракетку мира Джессику Пегулу – 6:1, 6:3.
– Конечно, будет тяжелый матч, но я сосредоточусь на себе. Я пересмотрю сегодняшний матч и сосредоточусь на своей игре. Надеюсь, у меня будут наилучшие шансы.
– Кто будет фаворитом?
– Я не знаю. Может быть, болельщики вам скажут, но я не знаю.
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