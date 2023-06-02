Мертенс впервые с US Open-2020 обыграла соперницу из топ-10 на «Большом шлеме»
28-я ракетка мира Элиза Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла №3 Джессику Пегулу – 6:1, 6:3.
Для бельгийки это первая победа над топ-10 на «Большом шлеме» с US Open-2020, где она обыграла Софию Кенин. В целом ее баланс с соперницами такого уровня стал 11:29.
Пегула не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал в Париже. На шести последних «Шлемах» она пять раз играла в 1/4.
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