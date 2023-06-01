Андреева о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: «Очень рада, что выиграла, потому что завтра у меня будет выходной, скорее всего, смогу поспать»

Мирра Андреева ответила, отражает ли реальность крупный счет в матче против Диан Парри.

– Я бы так не сказала, потому что, хоть счет и 6:1, 6:2, вроде по сути легкий, но мы играли где-то час двадцать, наверное, и [было] очень много геймов на «больше»-«меньше». Как я уже сказала, я думаю, так просто сложилась игра, потому что мы все же играем в игру на корте. Пару раз она задела линию – я не смогла правильно отыграть мяч в корт, потом мяч задел трос, перевалился, поэтому в каких-то таких моментах на брейк-пойнтах, на гейм-пойнтах просто так сложилась игра.

– Будет особенное ощущение перед следующим кругом? Аппетит приходит во время еды.

– Да, сейчас я очень рада, что я выиграла, потому что завтра у меня будет выходной, я, скорее всего, смогу поспать, поотдыхать немного. Посмотрим, как я буду себя чувствовать перед матчем. Я еще не знаю, с кем я буду играть, поэтому еще не к кому готовиться, так скажем. Как вы сказали, аппетит приходит во время еды, так что, скорее всего, все придет ближе к матчу, – сказала Андреева в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше».

Андреева встретится в третьем круге «Ролан Гаррос» с Коко Гауфф или Юлией Грабер.

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