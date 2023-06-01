Радукану рассталась с тренером

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану сообщила о завершении сотрудничества с Себастьяном Саксом.

«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество.

Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем🦾», – написала Радукану в твиттере.

Сакс работал с Белиндой Бенчич, когда она выиграла Олимпиаду в Токио. Ранее он привел в топ-10 Юлию Гергес и был спарринг-партнером Виктории Азаренко.

Напомним, в мае Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.

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5 комментариев

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Pink Animals
ну, это уже курам на смех, действительно. ну, остался только Сэм Сьюмик, старый прохиндей, любитель молодухи (его не подпустят) или еще не старый прохиндей, но уже довольно проженный Мурамуглы. Кейхилл если и станет время терять, то только за очень большой взнос, еще учитывая историю с чехардой тренеров, но семейка Радукану, кажется, немного крахаборчики и много платить ни-ни.. предпочитают луковичных физруков на неделю за фаст-фуд и напиток))
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TennisGeek
Шо, опять? (ц)
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ДудьСдулся
А зачем Радукану тренер?
Ей нужнее имиджмейкер, спичрайтер, визажист, и пр.
+4
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Luis Bovleck
Ответ Pink Animals
ну, это уже курам на смех, действительно. ну, остался только Сэм Сьюмик, старый прохиндей, любитель молодухи (его не подпустят) или еще не старый прохиндей, но уже довольно проженный Мурамуглы. Кейхилл если и станет время терять, то только за очень большой взнос, еще учитывая историю с чехардой тренеров, но семейка Радукану, кажется, немного крахаборчики и много платить ни-ни.. предпочитают луковичных физруков на неделю за фаст-фуд и напиток))
учитывая нынешние допинговые делишки с Халеп, думаю, Патрика с Дарреном также на километр не подпустят. да им сейчас наверняка не до этого, шапка на голове подгорает.
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Amused 2Death
Ответ Pink Animals
ну, это уже курам на смех, действительно. ну, остался только Сэм Сьюмик, старый прохиндей, любитель молодухи (его не подпустят) или еще не старый прохиндей, но уже довольно проженный Мурамуглы. Кейхилл если и станет время терять, то только за очень большой взнос, еще учитывая историю с чехардой тренеров, но семейка Радукану, кажется, немного крахаборчики и много платить ни-ни.. предпочитают луковичных физруков на неделю за фаст-фуд и напиток))
а как же Саша Бажин? он всегда готов приударить! он как молодой Сьюмик, падок на молодуху, но Шлемов нет, только за счет Сирены выехал пока физручил у неё.
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