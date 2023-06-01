Радукану рассталась с тренером
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану сообщила о завершении сотрудничества с Себастьяном Саксом.
«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество.
Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем🦾», – написала Радукану в твиттере.
Сакс работал с Белиндой Бенчич, когда она выиграла Олимпиаду в Токио. Ранее он привел в топ-10 Юлию Гергес и был спарринг-партнером Виктории Азаренко.
Напомним, в мае Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе.
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