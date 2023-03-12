Радукану о невезении с травмами: «Я ко всему готова, потому что у меня уже есть титул US Open»

Чемпионка US Open-2021 прокомментировала невезение с травмами. В Индиан-Уэллс она играет с повреждением запястья и во втором круге победила – 7:6(3), 6:2.

– Чувствую себя лучше, чем в последние дни. Не скажу, что на 100%, но лучше.

– Вы вызывали врача по ходу матча, он снова смотрел запястье. Какая у вас травма?

– Да, немного обработал. И я все еще могу выигрывать матчи на таком уровне. Справляюсь.

В детали вдаваться не буду (улыбается).

– Вы не думали, что, может, вам стоит нанять человека, который проверит, нет ли вокруг вас черных кошек, стремянок... Потому что вам уже долго так не везет.

– Иногда задумываешься, как такое вообще возможно (улыбается). Но потом я быстро понимаю, что ты хозяйка своей судьбы. И я уже выиграла , мне уже повезло. Так что и невезение нужно принимать.

Я ни на что не променяю этот титул. Я ко всему готова, потому что он у меня уже есть (улыбается).

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