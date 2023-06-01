Кафельников о нецензурной брани Остапенко: «Мой ответ теперь всегда будет таким, с кем буду не согласен»

Евгений Кафельников прокомментировал срыв Алены Остапенко в матче с Пейтон Стернс во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:1, 2:6).

При счете 3:4 0:15 она сказала кому-то на трибунах: «#####, ##### свое закрой, иди ##### отсюда».

«Мой ответ будет теперь всегда таким тем, с кем буду не согласен! Даже с друзьями в Твитере😉», – написал Кафельников.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе