Кафельников о нецензурной брани Остапенко: «Мой ответ теперь всегда будет таким, с кем буду не согласен»
Евгений Кафельников прокомментировал срыв Алены Остапенко в матче с Пейтон Стернс во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:1, 2:6).
При счете 3:4 0:15 она сказала кому-то на трибунах: «#####, ##### свое закрой, иди ##### отсюда».
«Мой ответ будет теперь всегда таким тем, с кем буду не согласен! Даже с друзьями в Твитере😉», – написал Кафельников.
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