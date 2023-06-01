Кафельников о нецензурной брани Остапенко: «Мой ответ теперь всегда будет таким, с кем буду не согласен»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Евгений Кафельников соцсети Алена Остапенко брань Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал срыв Алены Остапенко в матче с Пейтон Стернс во втором круге «Ролан Гаррос» (3:6, 6:1, 2:6).

При счете 3:4 0:15 она сказала кому-то на трибунах: «#####, ##### свое закрой, иди ##### отсюда».

«Мой ответ будет теперь всегда таким тем, с кем буду не согласен! Даже с друзьями в Твитере😉», – написал Кафельников.

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13 комментариев

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pavel ush
дядя ты дукак?
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Alex1104
Богатая лексика у теннисистов. А в армии вроде бы не служили...
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Venturay
Он с дочкой так общается наверно
+3
-1
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sashati
Ответ ivanzhu90
Кому то (судя по всему маме) и не при счете 3:4 0:15, а в течении всего матча шел мат и просьба к тренерам увести ее с трибуны.
бедные мамы..
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S.Graf
Почему только теперь, раньше было иначе? Сомневаюсь
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seimur
слишком много замазано! как догадываться, что сказано в первой части тому, кто матча не видел?! 😡😁
+1
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Baur Salimov
Слюшай,а это его мама был? (с) " Мимино "
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zy888.8
Кафельников то балбес совсем.
+2
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ivanzhu90
Кому то (судя по всему маме) и не при счете 3:4 0:15, а в течении всего матча шел мат и просьба к тренерам увести ее с трибуны.
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justbored
Кафель сечёт ))
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