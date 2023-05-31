Монфис ушел с 0:4 в решающем сете матча с Баесом: «Моя дочь в Париже, поэтому я сказал себе: «Здесь я точно выиграю»

Теги Гаэль Монфис Ролан Гаррос ATP Себастьян Баес Теннис

Гаэль Монфис в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл Себастьяна Баеса – 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

В решающем сете француз уступал 0:4 30:40.

Монфис провел 38-й пятисетовый матч в карьере и одержал 19-ю победу. До этого последний пятисетовик он выиграл на «Уимблдоне»-2021.

«Я сказал себе, что не выигрывал ни разу с тех пор, как стал отцом. Моя дочь [Скай] в Париже, поэтому я сказал себе: «Здесь я точно выиграю». Я начал шире смотреть на вещи и поверил в энергию толпы. Мы сделали это вместе», – сказал Монфис в интервью  на корте.

Теперь француз сыграет с шестым сеяным Хольгером Руне.

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7 комментариев

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Сергей48
Поздравления Монфису, на зубах вытащил. Один из самых любимых игроков. Всегда на позитиве)
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Россия будет свободной
Мама Руне дала интервью, в котором рассказывала как Хольгер, будучи ребенком, 1,5 часа стоял на турнире в Стокгольме в ожидании автографа Монфиса - в холоднющий ветер.

И теперь он, будучи уже звездой, подолгу стоит и раздает автографы детям, не отказывая никому.

Завтра он сыграет со своим кумиром.

https://www.bt.dk/tennis/rune-varmer-op-til-tirsdagsaabner-under-stor-bevaagenhed
+11
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Виктор Ш.
Ответ Сергей48
Теперь в предвкушении следующего поединка с Руне 👌😁 Крайне любопытное противостояние ожидается.
Чаще всего после таких эпичных матчей ветеранам сил на более молодого и сильного соперника уже не хватает) Монфилс свою задачу здесь выполнил уже - публика в экстазе, тем более что французы здесь выступают слабо и пятые сеты проигрывают - Баррер, Мпеши, Гали, Лестьен, Пэр. Отлетит в трех сетах или снимется вообще. Ну конечно если Руне чудить не начнет.
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TennisGeek
Невероятный игрок, невероятный матч.
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Другая_
Молодец)
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Сергей48
Ответ Россия будет свободной
Мама Руне дала интервью, в котором рассказывала как Хольгер, будучи ребенком, 1,5 часа стоял на турнире в Стокгольме в ожидании автографа Монфиса - в холоднющий ветер. И теперь он, будучи уже звездой, подолгу стоит и раздает автографы детям, не отказывая никому. Завтра он сыграет со своим кумиром. https://www.bt.dk/tennis/rune-varmer-op-til-tirsdagsaabner-under-stor-bevaagenhed
Теперь в предвкушении следующего поединка с Руне 👌😁 Крайне любопытное противостояние ожидается.
+1
0
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Сергей48
Ответ Виктор Ш.
Чаще всего после таких эпичных матчей ветеранам сил на более молодого и сильного соперника уже не хватает) Монфилс свою задачу здесь выполнил уже - публика в экстазе, тем более что французы здесь выступают слабо и пятые сеты проигрывают - Баррер, Мпеши, Гали, Лестьен, Пэр. Отлетит в трех сетах или снимется вообще. Ну конечно если Руне чудить не начнет.
Возможно вы и правы. Тем интереснее будет наблюдать за игрой😁
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