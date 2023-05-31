Монфис ушел с 0:4 в решающем сете матча с Баесом: «Моя дочь в Париже, поэтому я сказал себе: «Здесь я точно выиграю»

Гаэль Монфис в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл Себастьяна Баеса – 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

В решающем сете француз уступал 0:4 30:40.

Монфис провел 38-й пятисетовый матч в карьере и одержал 19-ю победу. До этого последний пятисетовик он выиграл на «Уимблдоне»-2021.

«Я сказал себе, что не выигрывал ни разу с тех пор, как стал отцом. Моя дочь [Скай] в Париже, поэтому я сказал себе: «Здесь я точно выиграю». Я начал шире смотреть на вещи и поверил в энергию толпы. Мы сделали это вместе», – сказал Монфис в интервью на корте.

Теперь француз сыграет с шестым сеяным Хольгером Руне.

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