Монфис и Шарди сыграют на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на «Ролан Гаррос»-2023, который пройдет с 28 мая по 11 июня.

Мужской список возглавил двукратный чемпион и первая ракетка мира Новак Джокович.

В заявке пока остаются травмированные Ник Кириос и Марин Чилич.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

После отказа Дженсона Бруксби в основу попал №98 Александр Шевченко. Первый в списке запасных – Давид Гоффен.

Полностью заявка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе