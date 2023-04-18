Монфис и Шарди сыграют на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу
Опубликована заявка на «Ролан Гаррос»-2023, который пройдет с 28 мая по 11 июня.
Мужской список возглавил двукратный чемпион и первая ракетка мира Новак Джокович.
В заявке пока остаются травмированные Ник Кириос и Марин Чилич.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
После отказа Дженсона Бруксби в основу попал №98 Александр Шевченко. Первый в списке запасных – Давид Гоффен.
Полностью заявка здесь.
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