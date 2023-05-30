Жабер о том, что Мирра Андреева назвала ее кумиром: «Могу подарить ей фото с автографом. Она может повесить его в спальне»

прокомментировала то, что 16-летняя назвала ее одним из своих кумиров.

«Я теперь чувствую себя старой (улыбается).

Вообще было потрясающе увидеть, что она обо мне говорила. И я очень рада, что она добивается успеха.

Надеюсь, мы с ней сможем сыграть. Я могу подарить ей фото с автографом. Она может повесить его в спальне. Не знаю. Про меня первый раз такое сказали.

Я всегда стараюсь вдохновлять новое поколение. Конечно, я этим горжусь. Это меня мотивирует».

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