Жабер о том, что Мирра Андреева назвала ее кумиром: «Могу подарить ей фото с автографом. Она может повесить его в спальне»

Теги WTA Онс Жабер Мирра Андреева Теннис

Онс Жабер прокомментировала то, что 16-летняя Мирра Андреева назвала ее одним из своих кумиров.

«Я теперь чувствую себя старой (улыбается).

Вообще было потрясающе увидеть, что она обо мне говорила. И я очень рада, что она добивается успеха.

Надеюсь, мы с ней сможем сыграть. Я могу подарить ей фото с автографом. Она может повесить его в спальне. Не знаю. Про меня первый раз такое сказали.

Я всегда стараюсь вдохновлять новое поколение. Конечно, я этим горжусь. Это меня мотивирует».

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3 комментария

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justinefan
Умничка Мирра, теперь не только с Мареем, но и с Жабер дружбу водит! В будущем пригодится.
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Jurijs isajevs
Ответ justinefan
Умничка Мирра, теперь не только с Мареем, но и с Жабер дружбу водит! В будущем пригодится.
Согласен. И умная, и адекватная. И это в 16 лет.
+3
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Erika_i
Хороший период жизни у девчонки, радуется сама и говорит людям приятные слова. Сами были молодыми, понимаем )) Пусть побудет подольше маленькой
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