Мирра Андреева о турнире в Мадриде: «Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый!»

Теги Энди Маррей WTA Mutua Madrid Open Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала то, что в день 16-летия выиграла 16-й профессиональный матч подряд и вышла в 1/8 финала в Мадриде. Для нее это второй турнир WTA в карьере.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте».

Также Андреева поделилась впечатлениями от турнира в Мадриде.

«Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий.

Просто оказаться среди таких игроков – невероятно».

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9 комментариев

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LightWithin
Наслаждайся, ты заслужила. Очень понимаю девочку, она как-будто бы из детства в сказку попала, к которой собственно упорно шла многие годы, и заслужила это.
* Надеюсь Марей прочитает и улыбнётся, каким его видят ;))
+18
0
+18
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Дарья Ефимова
Ответ dimon 2.0
раньше я думал дно в паблике это медведев. но потом проявил себя рублев, и тему сайта "теннис" я не открывал несколько дней. и вот...новое дно. андреева в роли чукчи что вижу то пою.
Что спрашивают, то и отвечает. Я бы посмотрела на тебя как ты на английском дал бы первое в жизни интервью для большого канала. Тебе лишь бы желчь выплеснуть, уже не знаешь к чему придраться
+7
0
+7
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Typizza
Энди Маррей красивый? Ну может, пока пещеру не откроет😂
+3
0
+3
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ПловецТут
Ответ LightWithin
Наслаждайся, ты заслужила. Очень понимаю девочку, она как-будто бы из детства в сказку попала, к которой собственно упорно шла многие годы, и заслужила это. * Надеюсь Марей прочитает и улыбнётся, каким его видят ;))
Помню тоже был в таком положение), когда увидел в живую Штеффи Граф в 96м так же подумал )
+3
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+3
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Eugenie Nation
Оценила его титан)
+2
0
+2
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