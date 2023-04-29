Мирра Андреева о турнире в Мадриде: «Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый!»
Мирра Андреева прокомментировала то, что в день 16-летия выиграла 16-й профессиональный матч подряд и вышла в 1/8 финала в Мадриде. Для нее это второй турнир WTA в карьере.
«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте».
Также Андреева поделилась впечатлениями от турнира в Мадриде.
«Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий.
Просто оказаться среди таких игроков – невероятно».
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* Надеюсь Марей прочитает и улыбнётся, каким его видят ;))