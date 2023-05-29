Вавринка одержал 25-ю победу на ТБШ в пятисетовых матчах. Это шестой показатель в Открытой эре

Швейцарец Стэн Вавринка в первом круге «Ролан Гаррос» за 4 часа 35 минут обыграл Альберта Рамоса – 7:6(5), 6:4, 6:7(2), 1:6, 6:4.

Вавринка провел 55-й пятисетовый матч в карьере и одержал 30-ю победу. На «Больших шлемах» он 25-й раз выиграл пятисетовик и сравнялся по этому показателю с Энди Марреем.

В Открытой эре больше пятисетовых побед на «Шлемах» только у Ллейтона Хьюитта (26), Марина Чилича (27), Роджера Федерера (29), Пита Сампраса (29), Новака Джоковича (33).

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