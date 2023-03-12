Вавринка о самой эмоциональной победе: «Наверное, финал «Ролан Гаррос» против Джоковича»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» выбрал матч, в котором испытал самые прекрасные эмоции.

«Трудно сказать, но, наверное, финал «Ролан Гаррос» против [в 2015 году].

Вообще трудно выбрать один матч, потому что их было так много. Мне повезло, у меня много красивых воспоминаний, но « » получился особенным. Было очень здорово выиграть взрослый титул после юниорского».

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