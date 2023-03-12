Вавринка о самой эмоциональной победе: «Наверное, финал «Ролан Гаррос» против Джоковича»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка выбрал матч, в котором испытал самые прекрасные эмоции.

«Трудно сказать, но, наверное, финал «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича [в 2015 году].

Вообще трудно выбрать один матч, потому что их было так много. Мне повезло, у меня много красивых воспоминаний, но «Ролан Гаррос» получился особенным. Было очень здорово выиграть взрослый титул после юниорского».

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9 комментариев

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Андрей Синецкий
Ну семейники Стэна на все времена .
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RAFA_EL
Ответ Sincere
Лучший матч в карьере Вавра)
по уровню?Нет конеш.АО13 на голову выше
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sedric
Один из моих любимых матчей. Проходил в день защиты диплома. Защита затянулась, я спешно бежал домой и успел только к концовке первого сета. Но день в итоге выдался вдвойне успешным.
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Йенс Мустерманн
Вавринка тогда был Зевсом Громовержцем, посылающим молнии со своего одноручного БХ.
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Берни Парент
Незабываемый финал. Самые запомнившиеся кадры это Джокович, сидящий на скамейке после матча (сколько всего у него происходило внутри...), уничтожающие без шансов удары слева Стэна и, конечно же, панталоны Вавра на пресс-конференции.
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Sincere
Лучший матч в карьере Вавра)
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TennisForever
О,да👍
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Iva_Nova
знаменитые розовые шорты Стэна...:)
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costa0545
Да тогда Стэн, был на пике и удар с левой руки у него был мощнейший)))
+4
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