Корда о периоде после травмы запястья: «Набрал много мышечной массы – семь килограммов»
Себастьян Корда прокомментировал первую победу после травмы запястья.
Американец получил ее на Australian Open, вернулся в тур в Мадриде, но проиграл первый же матч там и в Риме. В первом круге «Ролан Гаррос» он обыграл Маккензи Макдональда – 6:4, 7:5, 6:4.
«Много всего изменилось, в команду вошел новый человек – [тренер по физподготовке] Джез Грин. Я набрал много мышечной массы – семь килограммов.
Сейчас потихоньку возвращаюсь. Иду шаг за шагом.
После Австралии я два-три месяца не трогал ракетку. И запястье немного побаливало даже в Мадриде. Только в Риме меня уже ничего не беспокоило. Сейчас тоже ничего не болит.
И я просто снова учусь играть в теннис (улыбается)».
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