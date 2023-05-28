Хачанов о камбэке с 0:2 по сетам в матче с Лестьенном: «Я играл против него, против трибун, против себя – против всех»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Констан Лестьенн Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Констаном Лестьенном на «Ролан Гаррос».

Матч длился 3 часа 41 минуту и закончился со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

«Всем добрый день. Я рад находиться в Париже. Я добивался здесь успеха, это один из моих любимых «Шлемов». Сегодня против Констана было тяжело, потому что вы болели только за него.

Я играл против него, против трибун, против себя – против всех.

Знаю, что у него несколько месяцев были проблемы с травмами, и он был заряжен на выступление на домашнем турнире. А я не очень хорошо начал, корт был невероятно медленным, и мне было трудно по-своему строить розыгрыши.

Потом я немного привык, полностью поменял натяжку струн, и это помогло. Я заиграл лучше и закончил матч намного лучше, чем начал. Но было невероятно тяжело – физически и психологически».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
Молодец Карен!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Картман
Молоток, учись у Даниила.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
только против себя играл ты, Карен, только против себя
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Очень нервно было. Не надо так больше:)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Карен, это было прекрасно! Проявил характер, на таких победах строиться уверенность на будущее. ✌️😁Валидольный матч🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий