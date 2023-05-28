Хачанов о камбэке с 0:2 по сетам в матче с Лестьенном: «Я играл против него, против трибун, против себя – против всех»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Констаном Лестьенном на «Ролан Гаррос».

Матч длился 3 часа 41 минуту и закончился со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

«Всем добрый день. Я рад находиться в Париже. Я добивался здесь успеха, это один из моих любимых «Шлемов». Сегодня против Констана было тяжело, потому что вы болели только за него.

Я играл против него, против трибун, против себя – против всех.

Знаю, что у него несколько месяцев были проблемы с травмами, и он был заряжен на выступление на домашнем турнире. А я не очень хорошо начал, корт был невероятно медленным, и мне было трудно по-своему строить розыгрыши.

Потом я немного привык, полностью поменял натяжку струн, и это помогло. Я заиграл лучше и закончил матч намного лучше, чем начал. Но было невероятно тяжело – физически и психологически».

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