Хачанов третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

вышел во второй круг « », победив Констана Лестьенна – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Матч продолжался 3 часа 41 минуту.

Хачанов провел 17-й и выиграл девятый пятисетовик в карьере.

Он третий раз ушел со счета 0:2 по сетам (при 18 поражениях в матчах, где он проиграл первые два сета). Первый был на «Уимблдоне»-2018 против Фрэнсиса Тиафу, второй – на US Open-2020 против Янника Синнера.

Лестьенн проиграл девятый матч подряд, в том числе он снялся по ходу трех из шести последних матчей. В этом году у француза шесть побед в 18 матчах.

Теперь Хачанов поборется с Раду Алботом.

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