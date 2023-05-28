Хачанов третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Констан Лестьенн Теннис

Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив Констана Лестьенна – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Матч продолжался 3 часа 41 минуту.

Хачанов провел 17-й и выиграл девятый пятисетовик в карьере.

Он третий раз ушел со счета 0:2 по сетам (при 18 поражениях в матчах, где он проиграл первые два сета). Первый был на «Уимблдоне»-2018 против Фрэнсиса Тиафу, второй – на US Open-2020 против Янника Синнера.

Лестьенн проиграл девятый матч подряд, в том числе он снялся по ходу трех из шести последних матчей. В этом году у француза шесть побед в 18 матчах.

Теперь Хачанов поборется с Раду Алботом. 

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7 комментариев

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SKA Rostov1992
Сложный старт для Карена, но молодец, что справился. В принципе до 4 круга можно проходить с такой сеткой
+9
0
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инок
С победой Крена! Порадовал - надеюсь, что не последней...
+5
-2
+3
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Lanapiano
Ух, первый матч и сразу такой валидол..
Карену удачи.
+3
-1
+2
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Crenk
Браво
Но силки лишние потратил
К корту приспосабливался видимо
+1
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tanya_1111
Лестьенн дал жару сегодня.
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justbored
Ужасный матч был, конечно. На корте попеременно присутствовал то один, то другой. Но all’s well.
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igor nn
Ответ Crenk
Браво Но силки лишние потратил К корту приспосабливался видимо
С Алботом отдохнёт..Никто и не обещал легкой прогулки..это же Большой Шлем.
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