Саккари о матче с Муховой на «Ролан Гаррос»: «Она самая сложная несеяная соперница, с которой можно встретиться в первом круге»

Мария Саккари поделилась настроем на первый круг «Ролан Гаррос» против Каролины Муховой.

«Мы все знаем, что в первом круге мне досталась очень сильная соперница. Но я очень уверена в себе и позитивно настроена.

Чтобы выиграть турнир, нужно побеждать таких игроков, поэтому неважно, в первом, во втором или в третьем круге – если я справлюсь, то это придаст мне уверенности перед следующими матчами.

В прошлом году мы играли здесь, и я была в очень мрачном психологическом состоянии. И близко не сравнится с тем, как я чувствую себя в этом году – и психологически, и физически, и с точки зрения тенниса, и в целом.

Бывают ситуации, когда снова возникают трудности, но теперь я знаю, как их преодолевать, и понимаю, что мы всю жизнь учимся. В конце концов, в жизни не всегда только белые полосы. Всегда будут и белые, и черные полосы, нужно с этим смириться и, преодолевая трудности, становиться сильнее.

Я чувствую себя совершенно иначе по сравнению с прошлым годом, и это имеет огромное значение для моей подготовки к турниру. Я помню, что в прошлом году перед турниром все было ужасно. А в этом году только позитивные моменты.

[Каролина] – очень хороший игрок. Она победила много сильных игроков, боролась на равных со всеми топами, и она, вероятно, самая сложная несеяная соперница, с которой можно встретиться в первом круге».

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