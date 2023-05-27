Карацев о возвращении на топ-уровень: «В марте меня беспокоила поясница, и я обратился к Энди Маррею. Он мне очень помог»

Аслан Карацев прокомментировал то, что мог сыграть с Даниилом Медведевым или Карлосом Алькарасом в первом круге «Ролан Гаррос». Он попал в основу из квалификации, а первым двум сеяным в первом матче достались квалифаеры. В итоге стартовым соперником Карацева стал Алексей Попырин.

«Если ты хочешь далеко пройти по сетке, ты все равно встретишься с топами. На турнире я готов играть с кем угодно, главное быть готовым морально и физически. Я готов».

Также он рассказал, что предшествовало его прорыву на «Мастерсе» в Мадриде.

«В марте у меня были некоторые проблемы. Меня беспокоила поясница, и я обратился к Энди Маррею. Он мне очень помог. Я поехал в Лондон к специалисту, которого он порекомендовал. Это мне правда очень помогло.

Потом я месяц тренировался в академии Рафы Надаля, готовился к грунтовому сезону. Но все равно после тренировочного блока нужно время, чтобы снова привыкнуть к соревновательному ритму и матчам. Шаг за шагом я возвращаюсь».

Также Карацев ответил, когда в последний раз был так же уверен в своей игре.

«Думаю, в 2021-м, а в прошлом году я очень хорошо играл в Гамбурге. Но суть в том, насколько ясное у тебя мышление и как ты тренируешься каждый день. Ты должен выкладываться на 100% каждый день, и потом результаты не заставят себя ждать».

А что это за возрождение Аслана Карацева? Убирает топов и впервые вышел в 1/2 «Мастерса» – хотя еще недавно мучился

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