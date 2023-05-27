Медведев о том, как на него повлияло рождение дочери: «Не хочу говорить, что я стал более взрослым, – не уверен, что это так»

Даниил Медведев ответил, как рождение дочери повлияло на его игру.

– Прошлый сезон вы провели не очень хорошо, а потом стали отцом. Есть ощущение, что в этот момент ваши результаты и уровень игры снова пошли вверх. Как сильно ваша дочь повлияла на результаты?

– Не знаю. Но надеюсь, что она повлияла на мою карьеру, дала мне новый толчок.

Правда, я всегда много тренируюсь – и до ее рождения, и после. Я хочу прибавлять. Хочу выиграть как можно больше матчей и просто ненавижу проигрывать. Это не изменилось.

Не хочу говорить, что я стал более взрослым, – не уверен, что это так (улыбается). Но будем надеяться, что она поменяла что-то глубоко во мне, и это помогает мне лучше играть.

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