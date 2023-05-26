Швентек о том, что Надаль пропускает «Ролан Гаррос»: «Как спортсменка я знаю, что иногда лучше не терпеть боль и восстановиться»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, как «Ролан Гаррос» изменится без Рафаэля Надаля.

В этом году испанец не сыграет впервые с 2004-го.

«Пока точно не знаю, потому что турнир еще даже не начался. Но, конечно, я всегда за него болела. В этот раз он не участвует, поэтому мне будет немного сложнее выбрать фаворита.

С одной стороны, конечно, это печально, и мы все хотели бы, чтобы Рафа играл. Но, с другой стороны, если он будет мучиться и испытывать сильную боль, пусть у меня нет такого опыта, как у него, и я не сталкивалась с таким количеством серьезных травм, как спортсменка я знаю, что иногда лучше не терпеть боль и восстановиться.

Надеюсь, он сыграет в следующем сезоне или на следующих турнирах и будет чувствовать себя лучше. Для меня это главное. Потому что я не хочу зацикливаться на статистике или на том, чего он может достичь, играя в Париже. Для меня главное, чтобы он был здоров и счастлив».

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2 комментария

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Сергей48
Здоровье для человека или для спортсмена, всегда должно быть на первом месте, а потом всё остальное…
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Max Muller
Рассуждают будто надалю 25 лет))) да последние 5 лет надо было воспринимать его нахождение на гаррос каждый раз как последний...он железный,но не стальной
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