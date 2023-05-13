Швентек об участии Надаля в «Ролан Гаррос»: «Надеюсь, он будет здоров и счастлив. Вот главная цель, независимо от тенниса»

Ига Швентек высказалась о том, что участие Рафаэля Надаля в «Ролан Гаррос» под вопросом.

«Большой шлем», где Надалю и Швентек предстоит защищать титул, начнется 28 мая.

«Я большая поклонница Рафы. Конечно, хотелось бы, чтобы он сыграл.

Я очень, очень уважаю его бойцовский дух. Он всегда старается выкладываться, стать лучше и просто играть на самом высоком уровне.

С другой стороны, я не знаю, с какой болью он живет. Я не хочу, чтобы он сильно мучился. Я немного предвзята, потому что хотела бы увидеть его игру, но, с другой стороны, я знаю, что если он будет мучиться, то будет не так здорово увидеть его на корте.

Я просто надеюсь, что он будет здоров и счастлив. Вот главная цель, независимо от тенниса».

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