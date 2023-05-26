Димитров о финале в Женеве: «Я приехал сюда с определенной целью и намерен завтра ее добиться»
Григор Димитров прокомментировал выход в финал в Женеве.
Он обыграл Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(2).
Он прервал серию из 11 поражений в полуфиналах, которая длилась с 2018 года.
«Сумасшедший матч. Я очень доволен тем, как боролся, а болельщики сегодня были великолепны. Я очень рад [выйти в финал], но работа еще не закончена. Я серьезно отношусь к каждому матчу. Я приехал сюда с определенной целью и намерен завтра ее добиться».
За титул Димитров поборется с Николасом Харри.
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