Димитров прервал серию из 11 поражений в полуфиналах, которая началась в 2018-м

33-я ракетка мира Григор Димитров победил в Женеве №9 Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(2).

Во втором сете он отыгрался со счета 2:4.

Теперь у Димитрова 32 победы в 109 матчах против соперников из топ-10.

Он вышел в финал впервые с 2018 года. С тех пор он проиграл 11 полуфиналов подряд.

В своем 16-м финале на уровне ATP Димитров поборется с Александром Зверевым или Николасом Харри. Сейчас у болгарина восемь титулов, в том числе один грунтовый.

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