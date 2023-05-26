Димитров прервал серию из 11 поражений в полуфиналах, которая началась в 2018-м

Теги ATP Григор Димитров Geneva Open Теннис

33-я ракетка мира Григор Димитров победил в Женеве №9 Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(2).

Во втором сете он отыгрался со счета 2:4.

Теперь у Димитрова 32 победы в 109 матчах против соперников из топ-10.

Он вышел в финал впервые с 2018 года. С тех пор он проиграл 11 полуфиналов подряд.

В своем 16-м финале на уровне ATP Димитров поборется с Александром Зверевым или Николасом Харри. Сейчас у болгарина восемь титулов, в том числе один грунтовый.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Поздравляем Григора. Длинная серия неудачных полуфиналов наконец-то прервалась. Удачи Димитрову и в финале!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий