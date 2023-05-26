Арина Соболенко: «Я сильно прибавила, и у меня есть все, чтобы стать №1. Но я не хочу на этом концентрироваться»

Теги рейтинги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что может возглавить рейтинг после «Ролан Гаррос».

– Вы осознаете, что потенциально можете стать №1 по итогам турнира? Если да, то вас это мотивирует?

– Я на этом не концентрируюсь. Потому что каждый раз, когда я концентрируюсь на чем-то подобном, например, на очках, рейтинге, результатах, я играю не лучшим образом. Поэтому я стараюсь концентрироваться на себе, на своей игре и делать все возможное, чтобы показывать свой лучший теннис, а через пару недель будет видно.

– Вы готовы стать №1?

– Думаю, да (улыбается). Я не знаю. Думаю, да. Я сильно прибавила, и у меня есть все, чтобы стать №1.

Но повторюсь, я не хочу на этом концентрироваться. Я просто хочу сконцентрироваться на своей игре и каждый раз выкладываться на корте на 100%, а после сезона увидим, готова я или нет.

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4 комментария

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antoha1896
Ответ kjma
№1 с одним шлемом не совсем убедительно. Бери пример с Кербер, Халеп, Мугурусы, Осаки, Швентек
Ну у Мугурусы с Халеп по 2 ТБШ, у Швентек и Кербер по 3, у Осаки - 4. Теннисистки достойные, но не великие. Если уж и брать пример, то начинать хотя бы с Энен)
+1
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+1
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kjma
№1 с одним шлемом не совсем убедительно. Бери пример с Кербер, Халеп, Мугурусы, Осаки, Швентек
+1
-1
0
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kjma
Ответ antoha1896
Ну у Мугурусы с Халеп по 2 ТБШ, у Швентек и Кербер по 3, у Осаки - 4. Теннисистки достойные, но не великие. Если уж и брать пример, то начинать хотя бы с Энен)
Энен не с ее эпохи
0
0
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antoha1896
Ответ kjma
Энен не с ее эпохи
Ну Кербер с Халеп по большому счету тоже)
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