Арина Соболенко: «Я сильно прибавила, и у меня есть все, чтобы стать №1. Но я не хочу на этом концентрироваться»

Арина Соболенко прокомментировала то, что может возглавить рейтинг после «Ролан Гаррос».

– Вы осознаете, что потенциально можете стать №1 по итогам турнира? Если да, то вас это мотивирует?

– Я на этом не концентрируюсь. Потому что каждый раз, когда я концентрируюсь на чем-то подобном, например, на очках, рейтинге, результатах, я играю не лучшим образом. Поэтому я стараюсь концентрироваться на себе, на своей игре и делать все возможное, чтобы показывать свой лучший теннис, а через пару недель будет видно.

– Вы готовы стать №1?

– Думаю, да (улыбается). Я не знаю. Думаю, да. Я сильно прибавила, и у меня есть все, чтобы стать №1.

Но повторюсь, я не хочу на этом концентрироваться. Я просто хочу сконцентрироваться на своей игре и каждый раз выкладываться на корте на 100%, а после сезона увидим, готова я или нет.

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