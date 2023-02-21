Соболенко о борьбе за первую строчку рейтинга: «Это мой главный приоритет, я действительно этого хочу»

Арина Соболенко рассказала, что нацеливается стать первой ракеткой мира. Чемпионка Australian Open отстает от Иги Швентек на 4800 очков.

«Это мой главный приоритет, я действительно этого хочу. Будет очень сложно, и именно поэтому я хочу этого добиться. Это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным.

Я хотела бы просто сосредоточиться на себе, потому что это единственная причина, по которой я выиграла Australian Open. Я смогла сосредоточиться на себе. Я не думала обо всех ожиданиях, абстрагировалась от того, что это «Большой шлем». Я просто продолжала говорить себе, что должна показывать свой уровень на корте, что у меня много шансов выиграть матч.

Так что да, я просто постараюсь сосредоточиться на себе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе