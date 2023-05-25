Шамиль Тарпищев: «Павлюченковой главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое»

Теги Шамиль Тарпищев Анастасия Павлюченкова WTA Internationaux de Strasbourg Теннис

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на турнире в Страсбурге. Россиянка впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал WTA.

«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое.

Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции.

Как она выступит в Страсбурге, сложно прогнозировать в силу ее кондиций. Долгой стабильности ждать не приходится, и многое будет зависит от соперниц, а не от нее самой», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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17 комментариев

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selso99
Зачем это говорить? 🤦🤦🤦
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Tarkovski
Про вес конечно не новость, но Тарпищев мог бы и потактичней быть, не на кухне ж с корешами обсуждает
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Serge Vendino
Остапенко не мешает🤷🏻‍♂
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Jefri AG
Казалось что тот инцидент, когда Тарпищев ляпнул про "братьев Уильямс", должен был научить его тактичности, однако... дедушка старый, ему всё равно.
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Тимур Даминов
Шамиль думал что на кухне с другом обсуждает Настю,А оказывается он интервью дает,ладно хоть не сказал что вдул бы ей)))закусывать надо товарищ Тарпищев
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billy_pilgrim
Фэтшамиль Тарпищев
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hsmshhzfn5
Надеюсь, Павлюченковой плевать на мнение Тарпищева.
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nmnackjbxkasbk
а ты, дед, на беленькую меньше налягай.
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imaxim
Про вес отчасти правда конечно, но Тарпищев это максимально грубо сказал
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Жертва ОФП брата Касаткиной
У Насти комплекция просто такая, он с ума сошел? Одно дело комментаторы на спортсе что-нибудь про булочку пошутят из добрых побуждений, а тут Тарднищев…
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nmnackjbxkasbk
Ответ Tarkovski
Про вес конечно не новость, но Тарпищев мог бы и потактичней быть, не на кухне ж с корешами обсуждает
да и на кухне -- им то какое дело до чудого веса?
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costa0545
Всё правильно, вспомните, когда она прибавила в результатах, как раз когда её тренер заставил сбросить вес и результаты пошли в верх, но ей похоже это надоело и она его уволила и снова стала набирать вес, и результаты пошли вниз)))
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Maratik1982
пусть у Котова спросит, он хорошую диету знает
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Hardy
По-моему не толще, чем до травмы, выглядит
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Антон Масальский
Так у неё на этой почве, давно уже "пирожком" называют)
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nmnackjbxkasbk
Ответ selso99
Зачем это говорить? 🤦🤦🤦
давно дед в бане не был.
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