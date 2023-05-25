Шамиль Тарпищев: «Павлюченковой главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление на турнире в Страсбурге. Россиянка впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал .

«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое.

Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции.

Как она выступит в Страсбурге, сложно прогнозировать в силу ее кондиций. Долгой стабильности ждать не приходится, и многое будет зависит от соперниц, а не от нее самой», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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