Шамиль Тарпищев: «Павлюченковой главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое»
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на турнире в Страсбурге. Россиянка впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал WTA.
«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое.
Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции.
Как она выступит в Страсбурге, сложно прогнозировать в силу ее кондиций. Долгой стабильности ждать не приходится, и многое будет зависит от соперниц, а не от нее самой», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
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