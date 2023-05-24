Павлюченкова впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал WTA

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Internationaux de Strasbourg Магда Линетт Теннис

Анастасия Павлюченкова обыграла Магду Линетт во втором круге в Страсбурге – 6:3, 6:2.

Россиянка 74-й раз вышла в четвертьфинал WTA. Последний раз она доходила до этой стадии в октябре 2021-го на «Кубке Кремля».

Сейчас Павлюченкова возвращается в тур после операции на колене и не входит в топ-400. За место в полуфинале она сыграет с Лорин Дэвис.

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6 комментариев

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Михаил Пригода
Ответ Savardus
Эх, обидно, такой потенциал загублен в карьере. В один год ведь выиграла Юниорский АО и Юс Опен, была в финале РГ, выиграла в парах Три этих турнира, а в 4-м была в финале. А во взрослой карьере только золото Токио в Миксте вспоминается и все. При том, что ее соперницы по тем же Юниорам, Радваньска, Возняцки, периодами выжигали вообще все живое.
Финал РГ ещё был в 2021 году, но потенциал был на большее
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mrs Bennet
Молодец Настюша!
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Savardus
Эх, обидно, такой потенциал загублен в карьере.

В один год ведь выиграла Юниорский АО и Юс Опен, была в финале РГ, выиграла в парах Три этих турнира, а в 4-м была в финале.

А во взрослой карьере только золото Токио в Миксте вспоминается и все. При том, что ее соперницы по тем же Юниорам, Радваньска, Возняцки, периодами выжигали вообще все живое.
+6
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+5
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aniram
Настю с победой!
Успешного возвращения!
+2
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mrs Bennet
Ответ Savardus
Эх, обидно, такой потенциал загублен в карьере. В один год ведь выиграла Юниорский АО и Юс Опен, была в финале РГ, выиграла в парах Три этих турнира, а в 4-м была в финале. А во взрослой карьере только золото Токио в Миксте вспоминается и все. При том, что ее соперницы по тем же Юниорам, Радваньска, Возняцки, периодами выжигали вообще все живое.
Потенциал и жизнь совсем не одно и тоже. Возняцки обладала фантастической выносливостью(не все способны марафон пробежать) при небогатом техническом арсенале, поэтому сразу рванула вверх во взрослом туре.
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Славонычч
Линетт надо отправлять на пенсию )
" Проводы " организуем
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