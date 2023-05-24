Павлюченкова впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал WTA

Анастасия Павлюченкова обыграла Магду Линетт во втором круге в Страсбурге – 6:3, 6:2.

Россиянка 74-й раз вышла в четвертьфинал WTA. Последний раз она доходила до этой стадии в октябре 2021-го на «Кубке Кремля».

Сейчас Павлюченкова возвращается в тур после операции на колене и не входит в топ-400. За место в полуфинале она сыграет с Лорин Дэвис.

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