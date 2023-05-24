Фучович извинился за слова о том, что Баес «орет как сучка»: «В разгар матча я использовал выражения, которые не должен был произносить»

Теги ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Мартон Фучович Себастьян Баес Теннис

Мартон Фучович извинился за свое поведение во втором круге в Лионе против Себастьяна Баеса.

Венгр жаловался, что аргентинец радуется его ошибкам: «Крики vamos после каждой моей ошибки. Он орет как сучка».

«Добрый день, я хотел бы извиниться за свое поведение. В разгар матча я использовал выражения, которые не должен был произносить. Как большинство из вас знает, я всегда придерживаюсь принципов честной борьбы вне зависимости от того, побеждаю я или проигрываю.

Наверное, я уже могу отнести себя к старшему поколению, для которого важно уважать соперника и побеждать за счет своей игры🎾❤️», – написал Фучович в сторис инстаграма.

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2 комментария

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Maratik1982
Соболев: Я Придерживал принцип честной игры
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