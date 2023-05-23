Фучович пожаловался, что Баес радуется его ошибкам: «Он орет как сучка»

Мартон Фучович пожаловался на крик Себастьяна Баеса во втором круге в Лионе.

Сначала Фучович обменялся репликами с аргентинцем.

: «Сколько тебе лет? 12?»

: «Нет, 22».

МФ: «Ведешь себя как 12-летний.

Эти ###### 20-летние! Он не единственный. Играют так нечестно».

После этого Фучович обратился к судье на вышке: «Крики vamos после каждой моей ошибки. Он орет как сучка».

Судья: «Вы можете говорить со мной, но не нужно ругаться. Я понимаю, что вы расстроены и вам не нравится его поведение, но я не хочу слышать подобные выражения. Я с радостью обсужу ситуацию, но не нужно ругаться.

МФ: «На прошлой неделе в матче против Норри было то же самое. Я знаю, что так делать не запрещено, но сейчас уже перебор».

Судья: «Пожалуйста, не выражайтесь подобным образом».

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