Фучович пожаловался, что Баес радуется его ошибкам: «Он орет как сучка»
Мартон Фучович пожаловался на крик Себастьяна Баеса во втором круге в Лионе.
Сначала Фучович обменялся репликами с аргентинцем.
Мартон Фучович: «Сколько тебе лет? 12?»
Себастьян Баес: «Нет, 22».
МФ: «Ведешь себя как 12-летний.
Эти ###### 20-летние! Он не единственный. Играют так нечестно».
После этого Фучович обратился к судье на вышке: «Крики vamos после каждой моей ошибки. Он орет как сучка».
Судья: «Вы можете говорить со мной, но не нужно ругаться. Я понимаю, что вы расстроены и вам не нравится его поведение, но я не хочу слышать подобные выражения. Я с радостью обсужу ситуацию, но не нужно ругаться.
МФ: «На прошлой неделе в матче против Норри было то же самое. Я знаю, что так делать не запрещено, но сейчас уже перебор».
Судья: «Пожалуйста, не выражайтесь подобным образом».
Там Норри в следующем матче еще и Новака разозлил, так что в неплохой компашке Мартон.