Фучович пожаловался, что Баес радуется его ошибкам: «Он орет как сучка»

Теги Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Мартон Фучович судьи Себастьян Баес контент Теннис

Мартон Фучович пожаловался на крик Себастьяна Баеса во втором круге в Лионе.

Сначала Фучович обменялся репликами с аргентинцем.

Мартон Фучович: «Сколько тебе лет? 12?»

Себастьян Баес: «Нет, 22».

МФ: «Ведешь себя как 12-летний.

Эти ###### 20-летние! Он не единственный. Играют так нечестно».

После этого Фучович обратился к судье на вышке: «Крики vamos после каждой моей ошибки. Он орет как сучка».

Судья: «Вы можете говорить со мной, но не нужно ругаться. Я понимаю, что вы расстроены и вам не нравится его поведение, но я не хочу слышать подобные выражения. Я с радостью обсужу ситуацию, но не нужно ругаться.

МФ: «На прошлой неделе в матче против Норри было то же самое. Я знаю, что так делать не запрещено, но сейчас уже перебор».

Судья: «Пожалуйста, не выражайтесь подобным образом».

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4 комментария

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billy_pilgrim
"На прошлой неделе в матче против Норри было то же самое"

Там Норри в следующем матче еще и Новака разозлил, так что в неплохой компашке Мартон.
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Luis Bovleck
у Фуча все мозги в бицепсы ушли, как видно. есть поговорка "на обиженных воду возят". вместо того, чтобы плакаться судье, на черта такие бицепсы отрастил, чтобы нытиком быть? возьми и отдери этого Баеса как следует в ответ. ведь недаром говорят, что венгры любят "туда-сюда" больше всех в Европе, ну, а на практике, а на практике?
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