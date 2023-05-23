Медведев выложил фото с дочкой из поездки на турнир в Риме

Теги фото ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев выложил семейные фото из Италии .

На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Риме. Это его первый титул на грунте.

Медведев поделился фото с женой Дарьей и дочкой Алисой, которой в мае исполнилось семь месяцев.

 

 

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Мимими. Глаза папкины)
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudy Ledtner
На первой фото прям типичный батя в трениках, ахах
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antatka
Как похожа! Очень мило, без всяких смайликов на лице ! И жена умница и красавица❤️
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Какая милая семья! И мама, и дочка-малышка, а уж Даня вообще красавец)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Молодцы 👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Через 20 лет будет разрывать тур
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДоминаторТенниса
Борода не идет.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Прелестно))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Ленин в эмиграции))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ ДоминаторТенниса
Борода не идет.
У нас все с бородами, от Достоевского..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Ответ ДоминаторТенниса
Борода не идет.
Это мягко говоря еще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow36
папина доча ,❤️💘🥰
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий