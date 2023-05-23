Медведев выложил фото с дочкой из поездки на турнир в Риме
Даниил Медведев выложил семейные фото из Италии .
На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Риме. Это его первый титул на грунте.
Медведев поделился фото с женой Дарьей и дочкой Алисой, которой в мае исполнилось семь месяцев.
Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?
Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос
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