Потапова о турнирном отеле в Мадриде: «Ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла»

и обсудили проблемы с размещением игроков на турнире в Мадриде.

АП: Где вы жили в Мадриде?

ДК: NH Eurobuilding.

АП: Сколько он стоил?

ДК: Немало. 280, по-моему.

АП: Я прямо была готова жаловаться. Они делают отель за 280 евро за ночь. Мы приезжаем, нам один номер оплачивается.

ДК: Всего один.

АП: Мы приезжаем с командой. И второй официальный отель для основной сетки был отвратительным. Просто ужас. Стоит 280 евро/ночь.

Окей, хорошо, такое бывает. Но когда ты на букинге открываешь этот отель, в июле он стоит 100 евро. И ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла.

ДК: Это такая тема... Агентство, которое с прошлого года организует данные соревнования, немножко спекулирует.

Так как они должны давать одну комнату бесплатно, они искусственно завышают цену. И ты же приезжаешь не один, а с тренером и все такое. И только за счет того, что игрок платит за тренера, они уже выходят в ноль. А если он платит еще за какие-то комнаты, то они уже зарабатывают.

АП: По-любому зарабатывают, потому что на «Мастерсы» все приезжают с тренерами. И мало кто с ними живет в одном номере.

ДК: Я знаю парочку таких ребят.

АП: Ребят. А у нас в туре мало женщин-тренеров. Но бывают и девчонки, которые живут в одном номере с тренером.

И если ты стоишь за сотней и приезжаешь за квал, платить 300 евро за ночь, это с ума сойти можно.

ДК: И сейчас это серьезная проблема, потому что после ковида все сильно подорожало. А призовые у нас особо не увеличиваются. Про инфляцию, я думаю, все знают.

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