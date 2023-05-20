Потапова о турнирном отеле в Мадриде: «Ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла»
Анастасия Потапова и Дарья Касаткина обсудили проблемы с размещением игроков на турнире в Мадриде.
АП: Где вы жили в Мадриде?
ДК: NH Eurobuilding.
АП: Сколько он стоил?
ДК: Немало. 280, по-моему.
АП: Я прямо была готова жаловаться. Они делают отель за 280 евро за ночь. Мы приезжаем, нам один номер оплачивается.
ДК: Всего один.
АП: Мы приезжаем с командой. И второй официальный отель для основной сетки был отвратительным. Просто ужас. Стоит 280 евро/ночь.
Окей, хорошо, такое бывает. Но когда ты на букинге открываешь этот отель, в июле он стоит 100 евро. И ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла.
ДК: Это такая тема... Агентство, которое с прошлого года организует данные соревнования, немножко спекулирует.
Так как они должны давать одну комнату бесплатно, они искусственно завышают цену. И ты же приезжаешь не один, а с тренером и все такое. И только за счет того, что игрок платит за тренера, они уже выходят в ноль. А если он платит еще за какие-то комнаты, то они уже зарабатывают.
АП: По-любому зарабатывают, потому что на «Мастерсы» все приезжают с тренерами. И мало кто с ними живет в одном номере.
ДК: Я знаю парочку таких ребят.
АП: Ребят. А у нас в туре мало женщин-тренеров. Но бывают и девчонки, которые живут в одном номере с тренером.
И если ты стоишь за сотней и приезжаешь за квал, платить 300 евро за ночь, это с ума сойти можно.
ДК: И сейчас это серьезная проблема, потому что после ковида все сильно подорожало. А призовые у нас особо не увеличиваются. Про инфляцию, я думаю, все знают.
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Наоборот круто, что они несмотря на свой статус остаются обычными девчонками, не зазнались
А про траты теннисистов очень интересно послушать с их позиции
Такой подкат - это оч уникальный продукт в мире теннсса
Все так)))
Отличный интересный выпуск
А ненависть совершенно иррациональна
Надо пожалеть человека с такой менталкой