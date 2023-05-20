Потапова о турнирном отеле в Мадриде: «Ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла»

Теги WTA Mutua Madrid Open Дарья Касаткина Анастасия Потапова деньги Теннис

Анастасия Потапова и Дарья Касаткина обсудили проблемы с размещением игроков на турнире в Мадриде.

АП: Где вы жили в Мадриде?

ДК: NH Eurobuilding.

АП: Сколько он стоил?

ДК: Немало. 280, по-моему.

АП: Я прямо была готова жаловаться. Они делают отель за 280 евро за ночь. Мы приезжаем, нам один номер оплачивается.

ДК: Всего один.

АП: Мы приезжаем с командой. И второй официальный отель для основной сетки был отвратительным. Просто ужас. Стоит 280 евро/ночь.

Окей, хорошо, такое бывает. Но когда ты на букинге открываешь этот отель, в июле он стоит 100 евро. И ты думаешь: они специально поднимают цены, чтобы мы за неделю отдали кучу бабла.

ДК: Это такая тема... Агентство, которое с прошлого года организует данные соревнования, немножко спекулирует.

Так как они должны давать одну комнату бесплатно, они искусственно завышают цену. И ты же приезжаешь не один, а с тренером и все такое. И только за счет того, что игрок платит за тренера, они уже выходят в ноль. А если он платит еще за какие-то комнаты, то они уже зарабатывают.

АП: По-любому зарабатывают, потому что на «Мастерсы» все приезжают с тренерами. И мало кто с ними живет в одном номере.

ДК: Я знаю парочку таких ребят.

АП: Ребят. А у нас в туре мало женщин-тренеров. Но бывают и девчонки, которые живут в одном номере с тренером.

И если ты стоишь за сотней и приезжаешь за квал, платить 300 евро за ночь, это с ума сойти можно.

ДК: И сейчас это серьезная проблема, потому что после ковида все сильно подорожало. А призовые у нас особо не увеличиваются. Про инфляцию, я думаю, все знают. 

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20 комментариев

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ansat
Тем времен Вера Звонарева в паре Анной Данилиной выиграли парный турнир в Париже (WTA 125), победив в финале пару Надежда Киченок (Украина)/Алисия Паркс (США). После игры все пожали друг дургу руки, естественно кроме Веры и Надежды, на награждении все было мило и приветливо, естественно не переходя на личности в других парах)
+21
-4
+17
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Groove
Ответ Skip
Они подкаст открыли что ли? )
Это с ютуб канала который Забияко ведет, вот полное видео если интересно. Судя по тому что там аж 40 минут спортс еще долго будет вырезки из диалогов постить))

https://www.youtube.com/watch?v=OzgdTTTjglI
+17
0
+17
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itchyscratchy
Ответ Luis Bovleck
проблемы у тебя, милка. жалеть надо учителей что работают за копейки и годами не получают надбавки. этих вот зажравшихся богачек ноющих мне ничуть не жаль. гребут деньги лопатой и потом струнки по ниточке считают и сколько кофе в отеле стоит или номер. даже от завсегдатаев фьючерсов не слышал никогда такой мелочности, это плинтус.
Если уметь читать, то можно обратить внимание, что Потапова говорит не только про себя, но и про игроков из второй половины топ-100, которые вынуждены играть квал. Посмотрите, сколько денег дают за квал и сопоставьте этот заработок со стоимостью отеля
+8
0
+8
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Daniel
Ответ Luis Bovleck
фу, какая она мелочная мещанка эта ДК (да и АП недалеко ушла, как видно). то струны для ракетки по каждой ниточке считает (никогда ни от кого не слышал ничего подобного), сейчас 280 за ночь для них дорого. зачем хорошо зарабатывать, чтобы все равно жить в номере 100 за ночь со всеми "прелестями" лоукостера? и так ведь уже экономишь, тренера взяла луковичного, чипполинку, за фаст-фуд и напиток как раб на галерах отрабатывает, братик касаткин вместо норм физио на иждивенье у нее сидит... Мартинеса тоже из-за жадобы уволила, он небось за мелочь не согласен был пахать.. во-первых, 280 даже за два номера вообще недорого даже за неделю, если вы на турнире на неделю остаетесь и проходите по сетке вплоть до финала (а если не проходите, то и расходы на проживание намного меньше, собираешь чемоданы и летишь дальше) и зарабатываете либо харчи победителя, либо финалиста (оба достаточно, чтобы потом не ныть. сотнями тысяч зарабатывают и потом их оказывается еще надо пожалеть бедненьких, видите ли, 280 отель за ночь. вот еще, пошли к такой-то бабушке!
У вас проблемы по-моему

Наоборот круто, что они несмотря на свой статус остаются обычными девчонками, не зазнались
А про траты теннисистов очень интересно послушать с их позиции
Такой подкат - это оч уникальный продукт в мире теннсса
+7
-2
+5
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Daniel
Дарья в видосе как раз сказала, что на спортсру разберут на цитаты
Все так)))
Отличный интересный выпуск
+6
-2
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AlexGooner
Ответ Игогор
А этот матч на каком-нибудь телеканале показывали?
В букмекерках всегда показывают. По тв конечно нет
+4
0
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ansat
Ответ Игогор
А этот матч на каком-нибудь телеканале показывали?
На канале ПраймСпорт в ВК показывают. Там и запись можно посмотреть https://vk.com/wall-212808533_1184684
+4
0
+4
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карабашка
Именно так.Поднимают цены,чтобы поднять кучу бабла.
+3
0
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Alexander2022
Ответ Михаил1970
А тренера нельзя в другой отель поселить? Где цена 100 за ночь?
Читать регламент надо. Иногда нельзя кроме предложенных в списке
+2
0
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Daniel
Ответ itchyscratchy
Если уметь читать, то можно обратить внимание, что Потапова говорит не только про себя, но и про игроков из второй половины топ-100, которые вынуждены играть квал. Посмотрите, сколько денег дают за квал и сопоставьте этот заработок со стоимостью отеля
У автора этого злого комментария слишком много ненависти к незнакомым людям
А ненависть совершенно иррациональна
Надо пожалеть человека с такой менталкой
+2
0
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Skip
Они подкаст открыли что ли? )
+1
-1
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Михаил1970
А тренера нельзя в другой отель поселить? Где цена 100 за ночь?
0
0
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Scratch_wzp
Про Сочи не хочет узнать?)
+1
-1
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Игогор
Ответ ansat
Тем времен Вера Звонарева в паре Анной Данилиной выиграли парный турнир в Париже (WTA 125), победив в финале пару Надежда Киченок (Украина)/Алисия Паркс (США). После игры все пожали друг дургу руки, естественно кроме Веры и Надежды, на награждении все было мило и приветливо, естественно не переходя на личности в других парах)
А этот матч на каком-нибудь телеканале показывали?
0
0
0
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Игогор
Ответ AlexGooner
В букмекерках всегда показывают. По тв конечно нет
Спасибо!
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