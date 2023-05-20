Рыбакина о стабильности в этом сезоне: «Накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что в этом году вышла в четыре крупных финала.

«Конечно, я стала стабильнее. Я еще многое могу улучшить. И я довольна, что физически могу выдерживать турнир до конца.

И в целом я накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться. Теперь я знаю места, куда поеду, поэтому стало проще.

Еще дело в подготовке с командой. В этом году команда стала больше. На многие турниры со мной приезжает тренер по физподготовке. Физио и тренер всегда со мной.

Думаю, дело в нашей работе».

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19 комментариев

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Григорий Федотов
Рыбакин… когда прочитал, думал отец или муж о ней будет говорить…
+34
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+34
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инок
По игре у Рыбакиной почти мужской теннис. Силовой, подача супер. И опять же контраст - изящная внешность и мощная игра. Успеха Лене в финале!
+26
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+24
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Додик Аксель
Два часа висит опечатка в заголовке и исправить некому. С опытом выступлений в туре появилась уверенность и мастерство у Лены. Это видно как по самой игре так и результатам. Удачи и успеха в финале !
+15
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Nikolay II
Ответ Григорий Федотов
Рыбакин… когда прочитал, думал отец или муж о ней будет говорить…
Чё то рано её в мужской теннис переводить собрались )) Ещё в женском не всё выиграла
+13
-3
+10
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Rustam1105
Ответ Kript
А тут еще пишут что Саболенка быдловатая, да Саболенке до этой дамы как до луны пешком.
Остапенко - известная хабалка!
+10
-1
+9
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Kript
Ответ Nikolay II
Хороший такой "обмен любезностями" произошёл после матча )). Я только предпоследнюю фразу расслышал (от Остапенко) , типа "Сходи - ка ты за хлебушком".
А тут еще пишут что Саболенка быдловатая, да Саболенке до этой дамы как до луны пешком.
+10
-1
+9
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Dym86
Кто в курсе, Рыбакина успеет получить 4 номер посева на РГ если выиграет сегодня?
+5
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+5
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Rygeek
Ответ Rinat Zakirov
В смысле накопилА? Это же заслуга Федерации Тенниса России! А еще Ротенберга! Ишь какая! 😬
В следующий раз табличку "САРКАЗМ" не забудьте выставить, здесь многим требуется.)
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Skip
Лена, мы тебя любим!
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gring:0
Ответ Dym86
Кто в курсе, Рыбакина успеет получить 4 номер посева на РГ если выиграет сегодня?
Да, успеет, на wta сайте была новость. Более того в live ranking 3-ей будет, поскольку у Пегулы 430 очков защита на РГ. Если выступит лучше Гарсии и Пегулы на РГ, закрепится на 3-м месте.
+3
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+3
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Nikolay II
Хороший такой "обмен любезностями" произошёл после матча )).
Я только предпоследнюю фразу расслышал (от Остапенко) , типа "Сходи - ка ты за хлебушком".
+4
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+3
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nick-basil
Рыбакина настоящий профи - этот поздний матч с перерывом и дождем и хамской Остапенкой тому подтверждение. Сохранила готовность и спокойствие. Молоток.
+2
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iris
Ответ Григорий Федотов
Рыбакин… когда прочитал, думал отец или муж о ней будет говорить…
Тоже смутилась)
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Sawka-promakawka
Ответ Dym86
Кто в курсе, Рыбакина успеет получить 4 номер посева на РГ если выиграет сегодня?
Говорят, что уже все распределили после Мадрида вроде, Сафиуллин вот стормозил и не подал заявку на квал, хотя щас уже в сотке в лайве. И теперь стоит в запасе. Может вообще не сыграть..
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Viling
Рыбакина - зайка! :))))
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sedric
Ответ Dym86
Кто в курсе, Рыбакина успеет получить 4 номер посева на РГ если выиграет сегодня?
Да, посев для жребия формируется после Рима.
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Dym86
Ответ sedric
Да, посев для жребия формируется после Рима.
Фух, есть шанс избежать Швентек в 1/4
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