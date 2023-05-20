Рыбакина о стабильности в этом сезоне: «Накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться»

Елена Рыбакина прокомментировала то, что в этом году вышла в четыре крупных финала.

«Конечно, я стала стабильнее. Я еще многое могу улучшить. И я довольна, что физически могу выдерживать турнир до конца.

И в целом я накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться. Теперь я знаю места, куда поеду, поэтому стало проще.

Еще дело в подготовке с командой. В этом году команда стала больше. На многие турниры со мной приезжает тренер по физподготовке. Физио и тренер всегда со мной.

Думаю, дело в нашей работе».

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