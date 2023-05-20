Рыбакина о стабильности в этом сезоне: «Накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться»
Елена Рыбакина прокомментировала то, что в этом году вышла в четыре крупных финала.
«Конечно, я стала стабильнее. Я еще многое могу улучшить. И я довольна, что физически могу выдерживать турнир до конца.
И в целом я накопила опыт за годы выступлений в туре, научилась адаптироваться. Теперь я знаю места, куда поеду, поэтому стало проще.
Еще дело в подготовке с командой. В этом году команда стала больше. На многие турниры со мной приезжает тренер по физподготовке. Физио и тренер всегда со мной.
Думаю, дело в нашей работе».
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Я только предпоследнюю фразу расслышал (от Остапенко) , типа "Сходи - ка ты за хлебушком".