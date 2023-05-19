Онс Жабер: «Меня впечатляют силовая игра Соболенко, настрой Швентек и сумасшедшие удары Квитовой»

Онс Жабер рассказала, смотрит ли в свободное время теннис.

«Наверное, я не стала бы смотреть матч целиком, но меня впечатляют силовая игра Арины, настрой Иги на корте, она никогда не сдается. Мне нравится смотреть, какие сумасшедшие удары делает Петра Квитова, неважно, где она при этом стоит. [Мне нравится] много игроков. Наверное, я бы смотрела тех, в чьей игре есть то, чего нет у меня. Противоположность моей игре».

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