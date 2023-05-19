Онс Жабер: «Меня впечатляют силовая игра Соболенко, настрой Швентек и сумасшедшие удары Квитовой»

Теги WTA Петра Квитова Онс Жабер Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Онс Жабер рассказала, смотрит ли в свободное время теннис.

«Наверное, я не стала бы смотреть матч целиком, но меня впечатляют силовая игра Арины, настрой Иги на корте, она никогда не сдается. Мне нравится смотреть, какие сумасшедшие удары делает Петра Квитова, неважно, где она при этом стоит. [Мне нравится] много игроков. Наверное, я бы смотрела тех, в чьей игре есть то, чего нет у меня. Противоположность моей игре».

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7 комментариев

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Dym86
Не впечатлил финал Уима??
+9
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+9
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Leo Bonart
Ответ sined2000
У Швентек такой зверский настрой что даже снялась с матча с Рыбакиной.
Так и было кстати
Очень сконцентрированно играла, носилась с бешеными глазами за каждым мячом, в итоге получила проблему с бедром
+7
0
+7
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Skip
Ответ Dym86
Не впечатлил финал Уима??
Такое видимо только в страшном сне )
+4
0
+4
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sined2000
У Швентек такой зверский настрой что даже снялась с матча с Рыбакиной.
+6
-4
+2
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Leo Bonart
Ответ dimon 2.0
сегодня жабер подменяет медведева в паблике ???
Это ты подменяешь левую руку Сережи, но не преуспеваешь
+2
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