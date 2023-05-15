Сегодня день рождения Энди Маррея

15 мая исполнилось 36 лет сэру Энди Маррею.

Британец – трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира.

Также Маррей – двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кому удалось защитить олимпийский титул в одиночном разряде, и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».

В 2019-м году британец вернулся в тур после замены тазобедренного сустава. В том же сезоне он выиграл парный турнир в Queen’s Club и одиночный в Антверпене.

Неделю назад Маррей победил на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе. Сейчас он занимает 42-е место в рейтинге – наивысшее после операции на бедре.

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