Сегодня день рождения Энди Маррея

Теги Энди Маррей ATP Теннис

15 мая исполнилось 36 лет сэру Энди Маррею.

Британец – трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира.

Также Маррей – двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кому удалось защитить олимпийский титул в одиночном разряде, и единственный двукратный победитель в одиночке. 

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».

В 2019-м году британец вернулся в тур после замены тазобедренного сустава. В том же сезоне он выиграл парный турнир в Queen’s Club и одиночный в Антверпене.

Неделю назад Маррей победил на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе. Сейчас он занимает 42-е место в рейтинге – наивысшее после операции на бедре.

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек

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6 комментариев

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felix-sanchez
Ответ dedpihto59
Сэра с днём рождения ‼️Прекрасная карьера, но к сожалению, кажется пора угомониться 🤷‍♀️!
Пусть играет, он занимается любимым делом и получает удовольствие!
+5
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+4
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dedpihto59
Сэра с днём рождения ‼️Прекрасная карьера, но к сожалению, кажется пора угомониться 🤷‍♀️!
+3
-3
0
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Dikki Shelton
С днем рождения Энди. Ждем новых побед. Играйте и побеждайте 👊. Несмотря ни на что 😎
+3
-3
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Бровочник
Мирра поздравит )
0
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dedpihto59
Ответ felix-sanchez
Пусть играет, он занимается любимым делом и получает удовольствие!
Да да, расслабится и получает удовольствие 😀‼️
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