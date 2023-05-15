Рууд о Бублике: «Саша умеет все от подачи с руки до пушек со скоростью 220 км/ч. Поэтому очень трудно предугадать, что будет дальше»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Александр Бублик Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд поделился впечатлениями от матча против Александра Бублика.

Норвежец выиграл 6:1, 4:6, 7:6(0).

«Я серьезно отношусь к каждому очку, независимо от счета. А потом ты играешь с Сашей, у которого невероятный талант. Я повел 5:0 после 17 минут на корте, он допускал ошибки, а я просто клал мяч в корт. По крайней мере, он продолжал получать удовольствие, потому что при счете 0:5 он начал подавать с руки и вовлекать трибуны, несмотря на то, что уступал. С того момента он подавал великолепно.

Он умеет все от подачи с руки под сетку со скоростью 40 км/ч до пушек со скоростью 220 км/ч. Поэтому очень трудно предугадать, что будет дальше. И пока счет примерно равный, ты понимаешь, что он борется и выкладывается по полной».

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3 комментария

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Hitgoe Himgob
Бублику бы голову включить. По потенциалу теннисист топ10
+3
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Maratik1982
да ему по### на это)
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Евгений Фабиянчук
умеет всё. жалко, что раздолбай только
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