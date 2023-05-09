Каспер Рууд: «Я знал, что этот год станет для меня большим испытанием. Главная цель на 2023-й – сохранить место в топ-10»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал неудачное начало сезона.

В этом году он одержал лишь 11 побед в 20 матчах. Месяц назад он выиграл грунтовый титул в Эшториле. В Риме ему предстоит защищать полуфинал.

«Я знал, что этот год станет для меня большим испытанием, потому что то, что произошло со мной в прошлом сезоне, возможно, не будет повторяться каждый год. Сыграть в двух финалах «Большого шлема», в финале итогового – это не то, чего я ожидаю от себя каждый год. Но я стараюсь изо всех сил.

Когда ты уже был в финале «Шлема», ты понимаешь, что можешь снова туда выйти, потому что делал это раньше. Соответственно, твои ожидания становятся немного выше, и это может быть опасно.

Если что-то идет не так, ты думаешь: что я делаю не так? Что произошло? В прошлом году у меня получилось, а что теперь? В этом есть некоторая сложность.

Я сказал, что главная цель в 2023-м – постараться защитить очки на некоторых турнирах и сохранить место в топ-10 по итогам года. У меня был не лучший старт сезона, но впереди много очков, которые можно выиграть и постараться наверстать упущенное.

Впереди еще много месяцев, как мы знаем, сезон длинный. Может быть, тот факт, что я провел не так много матчей в начале, поможет мне в оставшейся части сезона, чтобы я чувствовал себя свежим, мотивированным и готовым».

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3 комментария

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Йенс Мустерманн
Нет, дружочек, такие как ты не то что в топ10, даже в топ20 не нужны. После твоего выбытия из первой десятки скучать по тебе не будет, а даже отметим это небольшим кусочком тортика с чашечкой кофе.
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VaD
Настоящие чемпионы думают о том, как завоевать то, чего еще нет, а не о том, как сохранить то, что уже есть.
+3
-1
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Sincere
Да уж, остаться в топ-10 после такого катастрофического отрезка было бы неплохо.
+3
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