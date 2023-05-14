Борис Беккер: «У Алькараса еще больше мощи и вращения, чем у Надаля и Джоковича. Поэтому он переписывает историю тенниса»

Теги ATP Борис Беккер Карлос Алькарас Теннис

Борис Беккер прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса.

«У Карлоса особенный теннис. Больше всего меня впечатляет то, что когда он пробивает форхенд с верхним вращением, он просто выжигает корт.

Если кто-то осмеливается начать с ним размен, он уже проиграл. Раньше мы так говорили про Надаля и Джоковича, но у Алькараса еще больше мощи и вращения. Поэтому он переписывает историю тенниса.

Ему хватит таланта и желания, чтобы очень долго доминировать. Но столько всего может пойти не так. Он может травмироваться или потерять рвение, когда выиграет все по три-четыре раза.

Я бы хотел, чтобы он не потерял желание и настроение, чтобы мы через 15 лет по-прежнему говорили про Карлоса Алькараса».

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1 комментарий

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Иван Дичковский
Карлос fenomeno Алькарас, могу только согласиться с Беккером, он прав.
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