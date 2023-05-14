Борис Беккер: «У Алькараса еще больше мощи и вращения, чем у Надаля и Джоковича. Поэтому он переписывает историю тенниса»

Борис Беккер прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса.

«У Карлоса особенный теннис. Больше всего меня впечатляет то, что когда он пробивает форхенд с верхним вращением, он просто выжигает корт.

Если кто-то осмеливается начать с ним размен, он уже проиграл. Раньше мы так говорили про Надаля и Джоковича, но у Алькараса еще больше мощи и вращения. Поэтому он переписывает историю тенниса.

Ему хватит таланта и желания, чтобы очень долго доминировать. Но столько всего может пойти не так. Он может травмироваться или потерять рвение, когда выиграет все по три-четыре раза.

Я бы хотел, чтобы он не потерял желание и настроение, чтобы мы через 15 лет по-прежнему говорили про Карлоса Алькараса».

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