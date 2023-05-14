Джокович о том, что надел рукав в первом матче в Риме: «Холод влияет на то, как я ощущаю локоть»

прокомментировал то, что в первом матче в Риме надел компрессионный рукав. Серб по ходу грунтового сезона испытывает проблемы с локтем.

«Было довольно холодно. В целом я сейчас играю без него. Но холод влияет на то, как я ощущаю локоть и все остальное. Так что я просто надел рукав, чтобы чувствовать, что он разогретый. Так мне комфортнее».

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