Джокович о том, что надел рукав в первом матче в Риме: «Холод влияет на то, как я ощущаю локоть»

Теги Новак Джокович травмы ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что в первом матче в Риме надел компрессионный рукав. Серб по ходу грунтового сезона испытывает проблемы с локтем.

«Было довольно холодно. В целом я сейчас играю без него. Но холод влияет на то, как я ощущаю локоть и все остальное. Так что я просто надел рукав, чтобы чувствовать, что он разогретый. Так мне комфортнее».

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