Руне о том, насколько он близок к первой строчке рейтинга: «Всего шесть шагов. Но это очень много, когда речь о топ-10»

Теги рейтинги ATP Хольгер Руне Теннис

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне ответил, насколько он близок к первой строчке рейтинга.

«Всего шесть шагов (улыбается). Может показаться, что шесть мест в рейтинге – это не так уж и много, но уверяю вас, это очень много, когда речь о топ-10. Я всегда должен помнить, что нужно каждый день как можно больше прибавлять. Я намерен сделать все, чтобы исполнить свою мечту и стать №1. Одно дело – знать, что делать, но нужно быть готовым это сделать. Именно на этом я и сосредоточен. Я уверен, что у меня все получится».

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