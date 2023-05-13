Руне о том, насколько он близок к первой строчке рейтинга: «Всего шесть шагов. Но это очень много, когда речь о топ-10»

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне ответил, насколько он близок к первой строчке рейтинга.

«Всего шесть шагов (улыбается). Может показаться, что шесть мест в рейтинге – это не так уж и много, но уверяю вас, это очень много, когда речь о топ-10. Я всегда должен помнить, что нужно каждый день как можно больше прибавлять. Я намерен сделать все, чтобы исполнить свою мечту и стать №1. Одно дело – знать, что делать, но нужно быть готовым это сделать. Именно на этом я и сосредоточен. Я уверен, что у меня все получится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе