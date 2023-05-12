Руне о том, мотивирует ли его Алькарас: «Мне не нужно, чтобы меня подталкивали другие игроки. Я сам себя подталкиваю»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне оценил слова Новака Джоковича, что они с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером могут стать новой Большой тройкой.

«Будущее покажет. Я рад, что такой игрок положительно о нас отзывается. Он часть «Большой тройки», борется за 23-й «Большой шлем», но мы постараемся его остановить. Конечно, будет тяжело, но будущее покажет».

Также датчанин ответил, насколько его мотивируют успехи Алькараса.

«Они вдохновляют, но мне не нужно, чтобы меня подталкивали другие игроки. Я сам себя подталкиваю и сосредотачиваюсь на себе. У всех свой путь.

Алькарас невероятно быстро продвигается, уже выиграл «Большой шлем» и так много «Мастерсов». Но все игроки разные».

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2 комментария

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Ответ RG26
Просто три игрока выше уровнем, чем другие (и то насчет двух пока вопрос) - это не «Большая тройка». Такого триумвирата полагаю спорт долго не увидит
ему только-только 20 лет исполнилось - как ты можешь судить, что он никогда не станет уровня Большой тройки? Федерер до 20 лет вообще ничем не выделялся
+1
0
+1
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RG26
Просто три игрока выше уровнем, чем другие (и то насчет двух пока вопрос) - это не «Большая тройка». Такого триумвирата полагаю спорт долго не увидит
0
0
0
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