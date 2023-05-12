Руне о том, мотивирует ли его Алькарас: «Мне не нужно, чтобы меня подталкивали другие игроки. Я сам себя подталкиваю»

оценил слова , что они с и могут стать новой Большой тройкой.

«Будущее покажет. Я рад, что такой игрок положительно о нас отзывается. Он часть «Большой тройки», борется за 23-й «Большой шлем», но мы постараемся его остановить. Конечно, будет тяжело, но будущее покажет».

Также датчанин ответил, насколько его мотивируют успехи Алькараса.

«Они вдохновляют, но мне не нужно, чтобы меня подталкивали другие игроки. Я сам себя подталкиваю и сосредотачиваюсь на себе. У всех свой путь.

Алькарас невероятно быстро продвигается, уже выиграл «Большой шлем» и так много «Мастерсов». Но все игроки разные».

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