Карлос Алькарас: «Конечно, здорово снова стать №1, но для меня это ничего не меняет»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что после «Мастерса» в Риме снова станет №1.

– Для меня это ничего не меняет. Конечно, здорово снова стать №1, вернуть себе позицию на этом турнире.

Но после этого для меня ничего не изменится. Я буду играть здесь так же, как обычно. Конечно, это здорово, но из-за этого ничего не изменится.

– Вы впервые в этом сезоне играете на одном турнире с Новаком Джоковичем. Это имеет для вас особое значение? Чувствуете давление? Сильное волнение?

– Конечно, здорово участвовать в одном турнире с Новаком, иметь возможность у него поучиться. Всегда хорошо, когда в турнире участвуют лучшие теннисисты мира, это прекрасно. Я надеюсь встретиться с ним в финале.

Как поклонник тенниса я всегда хочу видеть лучших игроков в мире, наблюдать за ними, учиться у них, потому что нужно учиться у всех.

Да, здорово, что мы на одном турнире.

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