Алькарас станет первой ракеткой мира после турнира в Риме

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карлос Алькарас Теннис

20-летний Карлос Алькарас 22 мая вернется на первую строчку рейтинга ATP.

Это произойдет потому, что испанцу в Риме не нужно защищать ни одного очка, а Новак Джокович, сейчас обгоняющий его на пять баллов, защищает титул – и новые очки набрать не может.

Алькарас уже дважды был №1 в мире и провел на первой строчке в сумме 22 недели.

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3 комментария

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Ahmed Umahanov
Ответ RealJon
Начать Роланд Гаррос первым или вторым в сетке нет разницы, по сути. кому достанется Надаль, вот что интересно, и в какой стадии по рейтингу Рафы сейчас, вообще не возможно определить
Надалю почти 37. Он закончился в плане физики
+1
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+1
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RealJon
Начать Роланд Гаррос первым или вторым в сетке нет разницы, по сути.

кому достанется Надаль, вот что интересно, и в какой стадии
по рейтингу Рафы сейчас, вообще не возможно определить
0
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0
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