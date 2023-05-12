Алькарас станет первой ракеткой мира после турнира в Риме
20-летний Карлос Алькарас 22 мая вернется на первую строчку рейтинга ATP.
Это произойдет потому, что испанцу в Риме не нужно защищать ни одного очка, а Новак Джокович, сейчас обгоняющий его на пять баллов, защищает титул – и новые очки набрать не может.
Алькарас уже дважды был №1 в мире и провел на первой строчке в сумме 22 недели.
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