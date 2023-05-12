Чемпионы «Ролан Гаррос» получат по 2,3 млн евро. Призовой фонд вырос на 12,3%
«Ролан Гаррос» опубликовал данные о призовом фонде турнира-2023.
Он составит 49,6 млн евро – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 12,3%. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 9,1%.
Расклад такой:
- Первый круг – 69 тысяч евро;
- Второй круг – 97 тысяч евро;
- Третий круг – 142 тысячи евро;
- Четвертый круг – 240 тысяч евро;
- Четвертьфинал – 400 тысяч евро;
- Полуфинал – 630 тысяч евро;
- Финал – 1,15 млн евро;
- Титул – 2,3 млн евро.
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