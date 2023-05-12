Беккер о том, что «Ролан Гаррос» может стать последним турниром Надаля: «Надеюсь, что это не так»

Теги Рафаэль Надаль ATP Борис Беккер Теннис

Борис Беккер прокомментировал травму Рафаэля Надаля.

«Все поклонники Надаля – и я один из них – переживают. После травмы в Мельбурне говорили, что он будет в форме к грунтовому сезону. Так не получилось. Если Надаль снимается с грунтовых турниров, то причины наверняка серьезные.

Надеюсь, он сможет хотя бы сыграть в Париже. Это будут хоть какие-то хорошие новости.

Как и всем топ-игрокам, Рафе нужна игровая практика, которую на тренировке не получишь. Можно тренироваться четыре-пять часов, но только на турнирах ты получаешь напряжение, взаимодействие со зрителями и судьями, получаешь четыре-пять матчей подряд».

Также Беккер прокомментировал предположение, что «Ролан Гаррос» может стать последним турниром в карьере испанца.

«Это стало бы очень плохой новостью. Я надеюсь, что это не так».

Кроме того, экс-первая ракетка мира оценил вклад Надаля в спорт.

«Он не спортивный герой, а икона. Он значительно изменил теннис. Никто никогда не играл так, как Рафаэль Надаль – и не добивался таких успехов.

Это видно и по его подходу к делу. Он один из самых честных игроков, один из величайших бойцов.

И то, что будучи «королем грунта», он дважды выиграл «Уимблдон» и добился успеха на остальных «Больших шлемах», показывает, насколько уникальны его результаты за последние два десятилетия.

Я до сих пор помню его первую победу в Париже и его выматывающий стиль игры. Тогда говорили, что это слишком большая нагрузка, что долго он так не протянет.

Мы все ошибались. Он доказал нашу неправоту. Он настоящая икона спорта».

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7 комментариев

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Buhmichael
Ну не знаааааю.... По моему РГ на 90% будет последним турниром Надаля, вопрос лишь в том это будет РГ-23, РГ-24, РГ-25, РГ-26 или РГ-30)))
+7
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+7
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chemical brother
Ответ Великий Алонсо
Перхоть у тебя на голове. Алонсо человек номер 1 в истории автоспорта и возможно всего спорта в целом, Надаль всего лишь 4 в истории своего вида спорта, так что понятно кто покруче, но Надаль тоже молодец.
Алонсо в истории автоспорта на уровне Джимми Кларка и Джеймса Ханта.
То есть - примерно там, где в теннисе Пэт Кэш или Илие Настасе))
+3
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+3
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evgeniiios
Ответ Великий Алонсо
Возможно Надаль второй после Алонсо спортсмен в истории Испании по величию и значимости, это действительно круто.
Алонсо это перхоть по сравнению с Надалем
+3
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justbored
Иконы в церкви.
0
0
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