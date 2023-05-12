Кенин о победе над Соболенко: «Я не испытывала особого давления. Постаралась использовать это в свою пользу»

София Кенин прокомментировала победу над Ариной Соболенко во втором круге в Риме.

Она обыграла чемпионку Мадрида 7:6(4), 6:2 и одержала первую победу над топ-10 с Australian Open-2020, где взяла титул.

«Конечно, я очень рада, сыграла здорово. Конечно, она показывала классные результаты, проводит отличный сезон, так что я не испытывала особого давления. Постаралась использовать это в свою пользу.

Я старалась навязать ей свою игру, показать максимум. Нужно было сыграть на пятерку, чтобы победить».

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