Надаль испытывал дискомфорт после тренировки во время подготовки к «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль продолжает подготовку к турниру. Из-за последствий травмы бедра он пропустил все подготовительные соревнования и на этой неделе не играет в Риме.

После тренировки 10 мая Надаль испытывал видимый дискомфорт.

«Ролан Гаррос» стартует 28 мая.

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3 комментария

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Боримир
Последний РГ Рафы?
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Hardy
больно смотреть(
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Алексей Юрьевич
У него груз на ногах, оттого и запыхался малость.
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