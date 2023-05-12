Надаль испытывал дискомфорт после тренировки во время подготовки к «Ролан Гаррос»
14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль продолжает подготовку к турниру. Из-за последствий травмы бедра он пропустил все подготовительные соревнования и на этой неделе не играет в Риме.
После тренировки 10 мая Надаль испытывал видимый дискомфорт.
«Ролан Гаррос» стартует 28 мая.
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